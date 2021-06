Σε νέα επίθεση στην Ελλάδα με απρεπείς χαρακτηρισμούς ακόμη και για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προέβη ο σύμβουλος του Ερντογάν, Μεσούτ Χακί Τζασίν.

«Η Τουρκία είναι πλήρως προετοιμασμένη, περιμένει στα χαρακώματα. Είμαστε υπομονετικοί, αλλά δεν κοιμόμαστε» είπε στο CNN Türk. «Ακριβώς όπως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ήταν υπομονετικός, και στο τέλος έδωσε την εντολή να πυροβολήσουμε τους Έλληνες στις 26 Αυγούστου 1922. Αλλάχ Αλλάχ, οι Έλληνες βρέθηκαν ξαφνικά να έχουν ωθηθεί πίσω στη Σμύρνη» συνέχισε και πρόσθεσε ότι «Όλοι πνίγηκαν στη θάλασσα».

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουν. Οι Έλληνες το αποκαλούν ως καταστροφή του αιώνα. Δεν μπορείς να με νικήσεις ξανά» υπογράμμισε ο Τζασίν.

«Γιατί μου επιτίθεσαι με αμερικανική υποκίνηση. Αν δεν έχετε μάθει από την ιστορία, θα σας διδάξουμε ξανά. Τι λέει ο [Έλληνας πρωθυπουργός] Κυριάκος Μητσοτάκης; Τον αποκαλώ Μητσο-κουφιοκέφαλο. Φίλε, θυμήσου ότι οι Τούρκοι έσωσαν τον πατέρα σου», κατέληξε.

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b