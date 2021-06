Η εφημερίδα Nepali Times, που δημοσίευσε πρώτη φορά την ιστορία για τα λεηλατημένα αντικείμενα, αναφέρει ότι οι κλοπές καταγράφηκαν σε ένα βιβλίο του 1989 με τίτλο «Gods are Leaving the Country: Art Theft from Nepal του Γερμανού μελετητή, Jurgen Schick.

Στο βιβλίο, ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το περιστατικό «ως μία από τις πιο απεχθείς περιπτώσεις κλοπής τέχνης στο Νεπάλ, δηλαδή τη λεηλασία της τοράνα του ναού Taleju Bhavani στο βασιλικό παλάτι του Πατάν».

Μετά τα ευρήματα του οργανισμού Lost Arts του Νεπάλ και το δημοσίευμα της εφημερίδας, το υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ και το γραφείο της UNESCO κάλεσαν τον οίκο Bonhmans και τη γαλλική κυβέρνηση να επιστρέψουν τα αντικείμενα.