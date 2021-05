Το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Yahya Sinwar, ανέφερε το AFP. Σύμφωνα με μάρτυρες και τοπικές πηγές, μεταξύ των στόχων το Σάββατο ήταν το σπίτι του Yehya Sinwar, ηγέτη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματος Αντίστασης (Χαμάς) στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για τον αρχηγό της Χαμάς, ενώ πηγές δήλωσαν ότι δεν ήταν σπίτι όταν βομβαρδίστηκε το κτίριο.

Το σπίτι του αδελφού του, Mohammed Sinwar, βομβαρδίστηκε επίσης με περίπου 15 αεροπορικές επιδρομές.

The #Israel Air Force struck the home of #Hamas leader Yahya Sinwar and his brother as Palestinian terror groups in #Gaza fired rockets towards central Israel overnight.

