Ο γνωστός ηθοποιός, Κέβιν Γκούτρι, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς ταινίες, όπως "Fantastic Beasts", "Δουνκέρκη" και "Sunshine On Leith", καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα στη Γλασκώβη.

Η επίθεση σημειώθηκε στο διαμέρισμα του ηθοποιού Σκοτ Ριντ το 2017. Μία 29χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία καθώς βρισκόταν καθ 'οδόν για να συναντήσει τους δύο ηθοποιούς. Οι δύο άνδρες μετέφεραν τη γυναίκα στο διαμέρισμα του Ριντ, ο οποίος πήγε να καλέσει βοήθεια, με τον Κέβιν Γκούτρι να μένει με τη γυναίκα για να τη φροντίσει.

Η 29χρονη είπε στο δικαστήριο ότι θυμάται να της αφαιρεί την μπλούζα και να την χαϊδεύει, προτού εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις πάνω της. Όταν ο Ριντ επέστρεψε στο δωμάτιο, η επίθεση σταμάτησε.

Σύμφωνα με το BBC, η Σκωτσέζος ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι απλά βοήθησε γυναίκα που είχε αρρωστήσει. Όμως DNA του ηθοποιού βρέθηκε στο εσώρουχο της γυναίκας.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Κέβιν Γκούτρι, ο οποίος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Επίσης το όνομα του γνωστού ηθοποιού καταχωρήθηκε στο μητρώο παραβατών σεξ.

Ο Κέβιν Γκούτρι εμφανίζεται στο cast της τρίτης ταινίας "Fantastic Beasts and Where to Find Them" στο IMDB, όμως η Warner Bros επιβεβαίωσε στην Deadline ότι ο ηθοποιός δεν επρόκειτο ποτέ να εμφανιστεί στην ταινία.