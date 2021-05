Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) το… φυσάει και δεν κρυώνει καθώς η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2022 δεν θα μεταδοθεί από το NBC. Η Ένωση δέχθηκε έντονη αρνητική κριτική επειδή από τις υποψηφιότητες των 78ων Χρυσών Σφαιρών απουσίαζαν όλες οι φετινές ταινίες με έγχρωμους συντελεστές, όπως οι «Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey’s Black Bottom» και «Judas and the Black Messiah».

Ακολούθησε δημοσίευμα των Los Angeles Times που αποκάλυψε ότι κανένα από τα 87 μέλη της Ένωσης που αποτελείται από μη Αμερικανούς δημοσιογράφους με έδρα στη νότια Καλιφόρνια, δεν είναι μαύρος ή μαύρη.

Μεγάλα ονόματα του χώρου αλλά και κινηματογραφικές πλατφόρμες όπως το Netflix και το HBO Max, ζήτησαν μποϊκοτάζ του HFPA. Ο Tom Cruise επέστρεψε τις τρεις Χρυσές Σφαίρες με τις οποίες έχει τιμηθεί για τις ερμηνείες του. Ο star που απέσπασε τα πολυπόθητα βραβεία για τους ρόλους τους στις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» και «Μανόλια», δεν είναι ο μόνος που πήρε θέση κατά της Ένωσης.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson είπε ότι οι εμπειρίες της με την οργάνωση χαρακτηρίστηκαν από σεξιστικές παρατηρήσεις και σχόλια και ζήτησε από το Χόλιγουντ να συνεχίσει το μποϊκοτάζ του HFPA μέχρι να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. «Πιστεύουμε ότι η HFPA έχει δεσμευτεί για ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, η αλλαγή αυτού του μεγέθους απαιτεί χρόνο και δουλειά. Αισθανόμαστε έντονα ότι η HFPA χρειάζεται χρόνο για να το κάνει σωστά. Ως εκ τούτου, το NBC δεν θα προβάλει την απονομή των Χρυσών Σφαιρών του 2022. Θεωρώντας ότι ο οργανισμός θα υλοποιήσει το σχέδιό του, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να μεταδώσουμε την τελετή τον Ιανουάριο του 2023» ανέφερε εκπρόσωπος του καναλιού.

