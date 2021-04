Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού: Οι ταινίες που έδωσαν στο kissing μια άλλη διάσταση

Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού η σημερινή και το σινεμά μάς έχει χαρίσει πολλές συναρπαστικές kissing moments. Σίγουρα οι επιλογές είναι αρκετές, ωστόσο η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει από all time classics μέχρι blockbuster, αλλά και ταινίες – αναφορές με τα πιο καταπληκτικά φιλιά ever!

Όσα παίρνει ο άνεμος

Ταινία… masterclass. «You need kissing badly» είπε ο Clark Gable ως Rhett Butler στη Vivien Leigh/Scarlett O’Hara στο έπος του 1939 και αποδείχθηκε ο ιδανικός άνθρωπος για την συγκεκριμένη δουλειά, σε μια ταινία τόσο κλασική και διαχρονική όσο και οι γοητευτικοί πρωταγωνιστές της.

Photo by Clarence Sinclair Bull/John Kobal Foundation/Hulton Archive:Getty Images

Dirty Dancing

Όταν ο Johnny (Patrick Swayze) πήρε τελικά τη Babe στην αγκαλιά του σε αυτή την ρομαντική ταινία του 1987 που μας έκανε να αγαπήσουμε το χορό – και τον Swayze, οι γυναίκες απανταχού ένιωσαν πως… now I’ve had the time of my life…

Photo by screencrush.com

Τιτανικός

Ο σκηνοθέτης James Cameron σχεδίαζε αρχικά να βρει μια πρωταγωνίστρια που να θυμίζει την Audrey Hepburn για την ταινία του 1997 και ο Leonardo Di Caprio παραλίγο να μην γίνει ο Jack που ξέρουμε. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και το φιλί της Kate Winslet ως Rose με τον Leo ως Jack στην άκρη του υπερωκεάνιου (βυθίστηκε στις 14 Απριλίου), άφησε εποχή, όπως και πολλές καρδιές να χτυπούν δυνατά με την σκέψη… «δεν έκανες λίγο στην άκρη βρε Rose να σωθεί και το αγόρι!».

Merie Weismiller/Paramount Pictures and Twentieth Century Fox

Το ημερολόγιο

Από τις αγαπημένες μας και ευσεβής πόθος, καθώς ο έρωτας της ταινίας κρατά μέσα στα χρόνια παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το φιλί που δόθηκε κάτω από τη βροχή ανάμεσα στην Rachel McAdams (Alie) και τον Ryan Gosling (Noah);

Photo by New Line/Kobal/REX/Shutterstock

Ο Πρωτάρης

Από τη μυθική ατάκα “Mrs. Robinson, are you trying to seduce me?” και την καταπληκτική χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, η ταινία στην οποία η κυρία Robinson (Anne Bancroft) αποπλανεί το νεαρό Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) κρύβει όλη της την μαγεία, όταν ο Hoffman φιλά για πρώτη φορά το αντικείμενο του πόθου του, χτυπώντας με αφέλεια το κεφάλι του στον τοίχο.

Photo by Embassy Pictures/Getty Images

Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλλ

Διάσημη ηθοποιός ερωτεύεται άσημο βιβλιοπώλη. «Είμαι απλά ένα κορίτσι που στέκεται μπροστά από ένα αγόρι και του ζητάει να την αγαπήσει…», έλεγε η Julia Roberts στο Hugh Grant και εμείς λιώναμε μπροστά στην οθόνη. Φίλα το επιτέλους το κορίτσι, Hugh!

UNIVERSAL PICTURES

Spider-Man

Το ανάποδο φιλί που μοιράστηκε ο Spider-Man (Tobey Maguire) με τη Mary Jane (Kirsten Dunst) σε αυτή την ταινία του 2002 ήταν εντυπωσιακό κάτω από την βροχή, αλλά και γιατί, κακά τα ψέματα, δεν είναι και λίγο να σε φιλάει ένας σούπερ ήρωας.

COLUMBIA PICTURES

Όταν ο Χάρυ γνώρισε την Σάλι

Έγινε μια απο τις καλύτερες ρομαντικές κομεντί που το 1989 άνοιξε την συζήτηση σχετικά με το αν οι άνδρες και οι γυναίκες θα μπορούσαν «πραγματικά» να είναι φίλοι. Ο κυνικός Harry και η ρομαντική Sally έκαναν πολλά χρόνια να παραδεχτούν πως αγαπιούνται, η συμφιλίωση τους ωστόσο έδεσε με τη φοβερή ατάκα που είπε ο Billy Crystal (Harry) στην Meg Ryan (Sally): «Ήρθα εδώ απόψε, γιατί όταν συνειδητοποιείς ότι θέλεις να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου με κάποιον, θέλεις να ξεκινήσει το υπόλοιπο της ζωής σου το συντομότερο δυνατό».

COLUMBIA PICTURES

Twilight

Μια θνητή ερωτεύεται έναν βρικόλακα, οι εφηβικές καρδιές ραγίζουν και η ρομαντική διάθεση απογειώνεται στο πρώτο φιλί της Bella και του Edward, σε μια αγάπη που δεν έπρεπε να δει το φως του ήλιου. Στην πραγματικότητα, οι Kristen Stewart και Robert Pattinson κατέληξαν μαζί σε μια εκρηκτική σχέση που κράτησε για χρόνια και είδε πολλά φλας φωτογράφων.

SUMMIT ENTERTAINMENT

50 αποχρώσεις του γκρι

Το πρώτο τους φιλί στο ασανσέρ ήταν τρυφερό και σαγηνευτικό, παρά σέξι όπως θα περίμεναν οι φαν του βιβλίου. Ωστόσο η Anastasia (Dakota Johnson) και ο Christian (Jamie Dorman) προσπάθησαν – πολύ – για να πετύχουν μια καλή χημεία στην μεγάλη οθόνη.

UNIVERSAL PICTURES

Pretty Woman

«Δεν φιλάω στο στόμα», προειδοποιεί η Vivian (Julia Roberts) τον Edward (Richard Gere) στην αρχή της ταινίας που έσπασε τα ταμεία το 1990. Όταν λοιπόν το κάνει καταλαβαίνουμε ότι είναι ερωτευμένη. Αλλά ακόμη κι αυτό το φιλί δεν μπορεί να νικήσει το happy ending, που ο Edward «διασώζει» τη Vivian στη σκάλα.

TOUCHSTONE PICTURES

Happy Kissing Day and don’t… kiss and tell!