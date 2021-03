Έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Ever Given "αποκολλήθηκε" από τη Διώρυγα του Σουέζ. Το Ever Given έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του. Η εξέλιξη αυτή γεννά ελπίδες πως η Διώρυγα του Σουέζ, η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία.

Το στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία κανάλι είχε κοπεί στα δύο εξαιτίας της προσάραξης του Ever Given, με αποτέλεσμα περισσότερα από 360 πλοία να έχουν εγκλωβιστεί στις άκρες του.

Στην "απελευθέρωση" του Ever Given συνέβαλε και η πλημμυρίδα, η οποία από την αρχή πολλοί επεσήμαναν ότι θα βοηθήσει στην επιχείρηση. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές πάντως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε ακριβώς θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη Διώρυγα του Σουέζ. Από τη Διώρυγα του Σουέζ, μήκους 190 χιλιομέτρων, περνάει περίπου το 10% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως και κάθε ημέρα που το κανάλι δεν είναι διαθέσιμο συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Πηγή ΦΩΤΟ: Reuters