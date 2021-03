Χάος προκλήθηκε κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στην Kαζάν της Ρωσίας όταν δύο ελέφαντες άρχισαν να "μονομαχούν". Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένας ελέφαντας φαίνεται να σπρώχνει τον άλλον ελέφαντα και να τον ρίχνει στο έδαφος κοντά στις πρώτες θέσεις του κοινού με τους θεατές να τρέχουν να απομακρυνθούν.

Οι ρωσικές Αρχές ερευνούν το συγκεκριμένο περιστατικό με τους δύο ελέφαντες, τη Τζένη και τη Μάγκντα, εξετάζουν τι το προκάλεσε και αν τα οι τα ζώα που βρίσκονται σε αιχμαλωσία δέχονται κακή μεταχείριση. Αντίστοιχα περιστατικά όπου τα ζώα γίνονται βίαια συμβαίνουν συχνά σε τσίρκα στη Ρωσία και αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις φιλοζωικές οργανώσεις σχετικά με τη μεταχείριση που έχουν τα ζώα. Στη Ρωσία ακόμα επιτρέπεται να υπάρχουν ζώα στα τσίρκα.

A fight broke out between two elephants in Kazan, Russia, in the middle of the circus. While no one was harmed, the elephants did try and head for the bleachers.#circus #elephant #russia

