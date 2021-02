Η Μέρι Γουίλσον, η πιο μακροχρόνια αυθεντική "Supreme", πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Η Γουίλσον πέθανε τη Δευτέρα το βράδυ στο σπίτι της στο Λας Βέγκας και η αιτία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Οι Wilson, Diana Ross και Florence Ballard αποτελούν την πρώτη επιτυχημένη διαμόρφωση των Supremes. Η Ballard αντικαταστάθηκε από την Cindy Birdsong το 1967 και η Wilson παρέμεινε με το συγκρότημα μέχρι να διαλυθεί επίσημα το 1977.

Το πρώτο νούμερο 1 τραγούδι με πωλήσεις εκατομμυρίων ήταν το "Where Did Our Love Go" και κυκλοφόρησε στις 17 Ιουνίου 1964.

«Θυμάμαι ότι αντί να πάμε σπίτι στο λεωφορείο, πετάξαμε με αεροπλάνο», αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβε ότι είχαν κάνει την πρώτη επιτυχία τους, είπε στο The Associated Press το 2014. «Αυτή ήταν η πρώτη μας βόλτα με αεροπλάνο. Πήγαμε με αεροπλάνο στο σπίτι. Είχαμε κάνει μεγάλη επιτυχία" πρόσθεσε.

Ήταν το πρώτο από τα πέντε συνεχόμενα "Νο. 1", με το "Baby Love", "Come See About Me", "Stop! In the Name of Love" και "Back in My Arms Again".

Οι Supremes ηχογράφησαν επίσης τα επιτυχημένα τραγούδια "You Can't Hurry Love", "Up the Ladder to the Roof" και "Love Child".