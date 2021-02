Viral έγιναν οι φωτογραφίες, που δείχνουν αράχνες να έχουν συγκεντρωθεί στο ταβάνι ενός σπιτιού στην Αυστραλία. Ένας χρήστης του Twitter μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών που λέει ότι πήρε από μια φίλη του, η οποία έκανε την ανατριχιαστική ανακάλυψη στο υπνοδωμάτιο της κόρης της.

Οι φωτογραφίες, που φαίνεται να προέρχονται από την Αυστραλία, δείχνουν μια μεγάλη συσσώρευση αραχνών στη γωνία του δωματίου. Ο χρήστης του Twitter με την ονομασία Petie R μοιράστηκε τις φωτογραφίες στον λογαριασμό του με τη λεζάντα "ααααααα, μια φίλη μου στο Σίδνεϊ μόλις μπήκε στο δωμάτιο της κόρης της και τις βρήκε".

Και οι δύο γωνίες της οροφής του υπνοδωματίου καλύπτονται τελείως με αράχνες. Και οι δύο φωτογραφίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί κοντά σε ένα παράθυρο. Ένας χρήστης του Twitter σχολίασε, "Γρήγορα, βάλτε του φωτιά!".

Ευτυχώς, ένας πιο λιγικός χρήστης των κοινωνικών μέσων απάντησε: "Όχι, πάρτε την ηλεκτρική σκούπα".

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Θα ακούγατε την πιο δυνατή κραυγή που έχετε ακούσει ποτέ. Αν έμπαινα σε αυτό, θα με άκουγατε μέχρι το διάστημα".

Σύμφωνα με την The Sun, οι αράχνες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι αράχνες Huntsman. Το είδος είναι γνωστό για το μεγάλο του μέγεθος. Η διατροφή τους αποτελείται κυρίως από έντομα, αν και είναι γνωστό ότι τρώνε μικρά ζώα, όπως τα γκέκο.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7