Ο ηθοποιός Gregory Sierra πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Ήταν γνωστός για ρόλους στις κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1970 "Barney Miller" και "Sanford and Son".

Πέθανε από καρκίνο στις 4 Ιανουαρίου στο Laguna Woods της Καλιφόρνια. Γεννήθηκε στο ισπανικού Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε στο National Shakespeare Company και στο New York Shakespeare Festival. Είχε λάβει μέρος σε παραγωγές εκτός Broadway στις αρχές της καριέρας του.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός έριξε το βλέμμα του στο Χόλιγουντ και έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ένα επεισόδιο του 1969 στο "It Takes a Thief". Μετά συμμετείχε στο "Medical Center". Εμφανιζόταν επίσης σε εκπομπές όπως, "The Flying Nun", "The Bill Cosby Show", "All in the Family" και άλλα. Οι αξιοσημείωτες ταινίες του περιλαμβάνουν το "The Towering Inferno", "Beneath the Planet of the Apes" και το 1998 η ταινία "Vampires".