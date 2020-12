Μπροστά στην κάμερα και από τους πρώτους, εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Μίλερ. Ο Μίλερ έκανε το εμβόλιο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό ήταν όλο; Δεν πόνεσε καθόλου!», χαριτολόγησε ο Μίλερ αφού του χορηγήθηκε το εμβόλιο. Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πολλές ελπίδες στο εμβόλιο καθώς έχουν τον πιο βαρύ απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο. Χθες Δευτέρα ξεπέρασε το τραγικό όριο των 300.000 νεκρών εξαιτίας της COVID-19.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα πως μολονότι οι πρώτες δόσεις του εμβολίου προορίζοντας κατά προτεραιότητα για το προσωπικό του ιατρικού σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο υπουργός και ανώτατοι αξιωματικοί θα «εμβολιάζονταν εθελοντικά, δημόσια, για να στείλουν το μήνυμα» ότι το εμβόλιο είναι «αποτελεσματικό και ασφαλές».

"When @realDonaldTrump announced Operation Warp Speed in May, doubters thought it couldn't be done. Today, as the DOD begins the vaccine's nationwide rollout, I hope all Americans will roll up their sleeves for a little stick to end our biggest challenge since WWII." A/SD Miller pic.twitter.com/hNWaJF5dqs