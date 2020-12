Το TikTok, η viral εφαρμογή βίντεο, απέκτησε μεγάλη δημοφιλία το 2020, ήδη κάποιοι χρήστες κατάφεραν να γίνουν influence και να "χτίσουν" περιουσίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Charli D'Amelio, η Addison Rae και η Bella Poarch, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή των πινάκων διαφημίσεων. Η επιρροή της εφαρμογής είναι αναμφισβήτητη. Η κουλτούρα του κινείται επίσης απίστευτα γρήγορα και υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία βίντεο, τάσεων και ήχων που πρέπει να παρακολουθεί ο κάθε χρήστης.

Εάν δεν είστε χρήστης της εφαρμογής, ίσως να έχετε δει μερικά από τα πιο viral βίντεο του TikTok, τα οποία έχουν κερδίσει εκατομμύρια προβολές όχι μόνο στην ίδια την εφαρμογή, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Twitter και το Facebook.

Αυτά είναι τα κορυφαία 10 viral βίντεο του TikTok για το 2020, σύμφωνα με την έκθεση Top 100 του TikTok, που δημοσιεύθηκε.

10. Η χήνα με τα 3,3 εκατ. views

9. Ο @thejulianbass εντυπωσίασε με τις μεταμορφώσεις του σε υπερήρωες. Το βίντεο συγκέντρωσε 2.7 εκατομμύρια και έγινε viral στο Twitter με 25 εκατ. views και 1.4 εκατ. likes.

8. Η συνταγή της @iamtabithabrown για "μπέικον καρότου" ήταν μια νίκη. Το βίντεο συγκέντρωσε 3.6 εκατ. likes στο TikTok.

7. Μία παρεξήση ανάμεσα στις λέξεις "meteor" και "meatier" οδήγησε στην... εξαφάνιση των δεινοσαύρων σύμφωνα με το viral βίντεο που συγκέντρωσε 4.3 εκατ. like στο TikTok και έγινε viral και στο twitter.

6. Το βίντεο με το animated λάμα, το οποίο χορεύει υπό τους ήχους του "mi pan" προκάλεσε χαμό με περισσότερα από 17.6 εκατ. like.

5. Ο Will Smith και ο χαρακτήρας του στο "Men in Black" έγιναν viral με το "Wipe it Down" challenge και το βίντεο συγκέντρωσε 18.9 εκατ. like.

4. Η Jalaiah Harmon, είναι η δημιουργός του χορού "Renegade", ήταν ένα από τα μεγαλύτερα challenges χορού του 2020.

3. Σε αυτό το βίντεο η @itscaitlinhello προσποείται ότι είναι ο λιγότερο αγαπημένος συνάδελφός της σε τηλεδιάσκεψη στο Zoom, το βίντεο έχει 618,000 like.

2. Στο βίντεο που είναι στη δεύτερη θέση, ο Nathan Apodaca, @420doggface208, έκανε σκέιτμπορντ πίνοντας τον χυμό του ακούγοντας το τραγούδι "Dreams". Συγκέντρωσε 11.7 εκατ. like, ενώ του απέφερε κέρδη που του επέτρεψαν να αποκτήσει σπίτι και να αγοράσει νέο αυτοκίνητο.

1. Η Bella Poarch κατέκτησε τους χρήστες με το lip-sync βίντεο της με τίτλο "M to the B". Το οποίο έχει πλέον 43 εκατ. like.