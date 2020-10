Η ηθοποιός που αγαπήθηκε από την επιτυχημένη σειρά «Two and a Half Men», Conchata Ferrell πέθανε τη Δευτέρα έπειτα από επιπλοκές λόγω καρδιακής ανακοπής. Ήταν 77 ετών. Ενώ διάφορες φήμες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι η Ferrell είχε πεθάνει στις 8 Αυγούστου από καρδιακή προσβολή, η ηθοποιός πέθανε περιτριγυρισμένη από την οικογένεια στις 12 Οκτωβρίου στο Sherman Oaks Hospital στην Καλιφόρνια, ανέφερε το Deadline. Η Ferrell, η οποία ήταν υποψήφια για τρία βραβεία Emmy κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ήταν πιο γνωστή για τον ρόλο της ως οικονόμος Berta στη σειρά του CBS "Two and a Half Men" μαζί με τους Jon Cryer και Charlie Sheen.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε ο Κράιερ στο Twitter. «Το σκληρό "εξωτερικό" της Berta ήταν μια εφεύρεση των σεναριογράφων. Η ζεστασιά και η ευαισθησία της Chatty ήταν τα πραγματικά δυνατά της σημεία. Κλαίω για τη γυναίκα που θα μου λείψει και τη χαρά που έφερε τόσο πολλούς ανθρώπους.