Ο Μακ Ντέιβις, ο άνθρωπος πίσω από αρκετές μεγάλες επιτυχίες του Έλβις Πρίσλεϊ όπως τα “In The Ghetto,” “A Little Less Conversation,” “Memories” και “Don’t Cry, Daddy,” πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο μάνατζερ του επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα και αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής και συνθέτης ήταν σοβαρά άρρωστος έπειτα από μια εγχείρηση στην καρδιά.

Ο Ντέιβις καταγόταν από το Τέξας και τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έγραψε τις μεγάλες επιτυχίες του "Βασιλιά", μετά όμως έκανε και ο ίδιος επιτυχίες που τον έκαναν ευρέως γνωστό.