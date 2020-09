Νεκρός στο σπίτι του στο Μαϊάμι Μπιτς βρέθηκε ο 49χρονος DJ Έρικ Μορίλο που έγινε γνωστός παγκοσμίως με τη μεγάλη χορευτική επιτυχία του I Like to Move it. Ο DJ από το Νιου Τζέρσι, μοίραζε από την παιδική ηλικία τον χρόνο του ανάμεσα στην Καρταχένα της Κολομβίας και το Γιούνιον Σίτι. Ήταν γνωστός για τη δουλειά του ως παραγωγού υπό το όνομα Reel 2 Real και είχε στο ενεργητικό του μεγάλες επιτυχίες στην dance και house μουσική

Το τοπικό WPLG αναφέρει ότι ο Μορίλο βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του αφού η αστυνομία δέχθηκε κλήση την Τρίτη το πρωί, τρεις ημέρες πριν που αναμενόταν να εμφανιστεί στο δικαστήριο κατηγορούμενος για σεξουαλική επίθεση. Δεν έχει αναφερθεί αιτία θανάτου ακόμη. Τον Αύγουστο είχε συλληφθεί κατηγορούμενος για σεξουαλική επίθεση έπειτα από ένα περιστατικό τον Δεκέμβριο στο σπίτι του στο οποίο εμπλέκεται ία γυναίκα η οποία τον κατηγόρησε ότι της ρίχτηκε όταν πήγαν σπίτι του για ποτά. Και οι δύο εργάζονταν ως DJ σε ιδιωτικό πάρτι στο "Star Island". Η γυναίκα είπε ότι αποκοιμήθηκε σε δωμάτιο μόνη της και ξύπνησε γυμνή ενώ ο Μορίλο επίσης γυμνός στεκόταν στην πλευρά του κρεβατιού.

Σύμφωνα με το τοπικό Local 10 News, ο Μορίλο αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά μετά την έρευνα για βιασμό, βρέθηκε DNA δικό του και έτσι παραδόθηκε. Αναμενόταν να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή.