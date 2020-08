Με NAVTEX «απαντά» η Τουρκία στην υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία ακυρώνει την παράνομη συμφωνία της Άγκυρας με την κυβέρνηση της Τρίπολης.Σύμφωνα με τη NAVTEX που εξέδωσε η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας γνωστοποιείται η η διεξαγωγή ασκήσεων, από 10 έως 11 Αυγούστου, με χρήση πραγματικών πυρών στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 – 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.