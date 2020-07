Ναύαρχος Χρηστίδης: Οι πύραυλοι που έχουν Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να βυθίσουν τον τουρκικό στόλο δύο φορές

Για τη νέα ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τις προκλήσεις της Άγκυρας μίλησε στο Ράδιο Πρώτο της Κύπρου ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης. Όπως είπε, η κίνηση της Τουρκίας για έκδοση παράτυπης Navtex έφερε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό σε πλήρη ετοιμότητα μέσα σε 48 ώρες.

"Θυμίζει λίγο η αντίδραση το 1987. Να θυμίσω πως τότε ο Τούρκος Πρόεδρος Οζάλ είχε βγει ο ίδιος στα ΜΜΕ λέγοντας ‘’Ιf it’s gonna be a war, is gonna be his fault (Αν θα γίνει πόλεμος θα είναι δική του ευθύνη). H κίνηση που έκανε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο Ελληνισμός, δηλαδή ήταν μια πολύ δυναμική αντίδραση με αποτέλεσμα ο Καλίν να αιφνιδιαστεί και να πει ότι ‘’ήταν υπερβολική αντίδραση΄΄. Η αντίδραση ήταν φυσιολογική" τόνισε. Όπως σημείωσε, η τακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η τακτική της αποτροπής.

"Δεν είναι θέμα να βυθιστεί το Χόρα ή το Γιαβούζ, αλλά να καταλάβει η Τουρκία ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Μέσα σε αυτή την λογική υπάρχουν πολλές αντιδράσεις" υπογράμμισε ο Ναύαρχος . "Ενδιάμεσα από τα μηνύματα ότι κίνηση εντός υφαλοκρυπίδας/ΑΟΖ δεν γίνεται αποδεκτή, μέχρι το βυθίσατε το Χόρα, υπάρχουν τουλάχιστο 20 στάδια καταγεγραμμένα για το Πολεμικό Ναυτικό", συμπλήρωσε.

"Αν οι Τούρκοι επιμένουν και εμείς θα πρέπει να επιμένουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Θα υπάρξει άρα μια σταδιακή κλιμάκωση. Κατά την άποψή μου οι Τούρκοι θα επιμείνουν, αλλά το θέμα είναι να επιμείνουμε κι εμείς και να τους δώσουμε την αίσθηση ότι σαν Ελληνισμός, Κύπρος και Ελλάδα, έχουμε ισχυρή αποτροπή" ανέφερε.

Ο Ναύαρχος Χριστίδης μίλησε για στρατιωτικές συνεργασίες στην περιοχή και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουμε από το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα στο Ενιαίο Δόγμα της Ανατολικής Μεσογείου με εμπλοκή και άλλων δυνάμεων όπως την Γαλλία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Πρέπει να σφυρηλατηθεί στην ψυχή μας ότι ναι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος τα επόμενα χρόνια να ανατραπεί η ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο και η υφιστάμενη υπεροχή των Ελλήνων ναυτικών δυνάμεων υπέρ της Τουρκίας, ο κ. Χρηστίδης είπε: "Η Ελλάδα για πολλά χρόνια δεν έχει επενδύσει στις ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου του μνημονίου. Δεν είναι θέμα αλλαγής ισχύος. Δεν πίστευα ποτέ στους αριθμούς. Δεν είμαι πολεμοχαρής - ασχέτως αν πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι- αλλά θα πω ένα περιστατικό: Οι πύραυλοι που έχει ο Ελληνισμός (Κύπρος-Ελλάδα) μπορούν να βυθίσουν τον τουρκικό στόλο δύο φορές.Είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, όμως η απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων στο θέμα της αρνήσεως επενδύσεων στην Άμυνα από την Ελλάδα και Κύπρο σε μεγάλο βαθμό σημαίνει ότι ζητούμε τη διπλωματική λύση. Να το πω διαφορετικά ότι μπορεί να έχουνε γίνει συζητήσεις τύπου Ζυρίχης-Λονδίνου για να πάμε να βρούμε με τον Α ή Β΄τρόπο, συζητήσεις τέτοιες που στο παρελθόν ήταν καταστροφικές".

Αναφορικά με την σύγκλιση του ΚΥΣΕΑ είπε πως αυτό συγκαλείται όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα την στρατιωτικοποίηση της κρίσης. «Σίγουρα όμως όταν μαζεύεται το ΚΥΣΕΑ στο ΓΕΕΘΑ σημαίνει ένα μεγάλο προβληματισμό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανησυχεί. Εκτός και αν η φιλοσοφία της πολιτικής ηγεσίας είναι του τύπου Ίμια», είπε.

Πηγή: sigmalive.com