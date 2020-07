Λίγα λεπτά μετά την υπογραφή του διατάγματος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου αλλάζει το καθεστώς της Αγίας από μουσείο σε τζαμί, οι Τούρκοι έσπευσαν άμεσα να προκαλέσουν.

Ο ιμάμης έψαλε το προσκλητήριο, από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία.

Δείτε το βίντεο:

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML