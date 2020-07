Από τη δουλειά της απολύθηκε γυναίκα από το Τενεσί όπου σε βίντεο το οποίο έγινε viral, φωνάζει ρατσιστικά και ομοφοβικά συνθήματα, ενώ βρίσκεται σε πορεία για το "Black Lives Matter" rally has been fired from her job, according to reports. H Σόνια Χολτ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις φωνάζοντας "οι λευκές ζωές έχουν αξία, οι λευκές ζωές είναι καλύτερα" σε πορεία διαμαρτυρίας στο Ελίζαμπεθτον το Σάββατο, ενώ κάποια στιγμή φώναζε σε έναν διαδηλωτή "είσαι ένας γκέι ομοφυλόφιλο σκουπίδι που θα καείς στην κόλαση" σύμφωνα με το WCYB-TV. Κάποια άλλη στιγμή απευθυνόμενη σε άλλη διαδηλώτρια είπε "είσαι ένα κακόμοιρο μαύρο κοριτσάκι με ανακατεμένο μυαλό". Μόλις το βίντεο έγινε viral η κλινική στο Τζόνσον Σίτι έκοψε δεσμούς τη Χολτ. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα δούλευε εκεί αλλά είπε στην Johnson City Press ότι πλέον δεν είναι υπάλληλός τους από τη Δευτέρα. Η Χολτ βρέθηκε στη διαδήλωση που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία των Νέων Πανθήρων,

Πηγή: NY Post