Αντιμέτωπος με μηνύσεις θα βρεθεί ο Ντόναλτ Τραμπ, σε περίπτωση που το επιτελείο του χρησιμοποιήσει κάποιο από τα τραγούδια των Rolling Stones στην εκστρατεία της επανεκλογής του.

Το κλασσικό κομμάτι «You Can't Always Get Want You Want» αποτελεί σταθερή επιλογή κομματιού στις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Ακούστηκε ακόμα και στο τελευταίο του ράλι στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Οι Rolling Stones είχαν διαμαρτυρηθεί ξανά στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο, όταν το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούσε κομμάτια τους σε συγκεντρώσεις.

Η εταιρεία BMI, εξ’ ονόματος της μπάντας, έχει ενημερώσει την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των τραγουδιών τους θα συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν λοιπόν ο Τραμπ αγνοήσει την προειδοποίηση και επιμείνει να χρησιμοποιεί τραγούδια της μπάντας, θα αντιμετωπίσει αγωγή για παραβίαση του νόμου και αναπαραγωγή μουσικής χωρίς άδεια.

Δείτε το βίντεο: