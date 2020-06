Θλίψη έχει ξεσπάσει στο Μπόλιγουντ από τον αιφνίδιο του 34χρονου ηθοποιού Sushant Singh Rajput

οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα του ινδικού Τύπου βρέθηκε κρεμασμένος στο διαμέρισμά του στη Βομβάη. Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε και από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τους Hindustan Times ο 34χρονος έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Το κανάλι του NDTV μετέδωσε πως ο Rajput βρέθηκε κρεμασμένος από την οικιακή του βοηθό μέσα στο διαμέρισμά του.

Ο Sushant Singh Rahput

έγινε δημοφιλής στην Ινδία μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Pavitra Rishta» αλλά και την δραματική αθλητική ταινία «Kai Po Che» η οποία είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο βιβλίο «The Three Mistakes of My Life».

Ο ηθοποιός πρόσφατα είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Chhichhore» ενώ η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην ταινία «Drive», που προβάλλεται από το Netflix.

Γεννημένος στην πόλη Πάτνα της νοτιοανατολικής Ινδίας ο Rajput σπούδασε μηχανικός και ήταν νικητής στην Ολυμπιάδα Φυσικής της χώρας του. Παράτησε όμως τις επιστήμες του για να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική.

Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση του θανάτου του με τόσο τραγικό τρόπο προκάλεσε θλίψη και στα social media οι θαυμαστές αλλά και οι συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και συγκίνησης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο ηθοποιός πρόσφατα είχε χάσει την αγαπημένη του μητέρα. Μάλιστα είχε μεγάλη αδυναμία στους γονείς του καθώς μόλις στις 24 Μαΐου τους ευχόταν χαρούμενη επέτειο.

Πηγή: fthis.gr