Σοκ προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της σεναριογράφου της σειράς This Is Us, Jas Waters, σε ηλικία 39 ετών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

"Όλοι οι συντελεστές της οικογένειας του #ThisIsUs είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια της Jas Waters passing. Στις στιγμές που μοιραστήκαμε η Jas άφησε το σημάδι της σε όλους μας και σε όλη τη σειρά. Ήταν μια καταπληκτική αφηγήτρια ιστοριών και μια δύναμη της φύσης. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στα αγαπημένα της πρόσωπα" ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας σεναριογράφων της σιεράς που σοκαρίστηκαν από την είδηση του θανάτου της η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τους συνεργάτες της, οι οποίοι τη χαρακτήριζαν εξαιρετική σεναριογράφο και φυσική δύναμη. Η Waters είχε συνεισφέρει σε 18 επεισόδια της σειράς του NBC στη διάρκεια του 2018-2019.

Το τελευταίο τηςtweet ήταν στις 8 Μαΐου όπου έγραφε: "Κάποια σκ@@ά απλώς σε αλλάζουν". Είχε εγείρει ανησυχίες για την κατάσταση της παλαιότερα με αναρτήσεις στα social media ότι τόσοι άνθρωποι υποφέρουν σιωπηλά ή τα συμπτώματά τους αγνοούνται εξαιτίας του στίγματος για την ψυχική υγεία".