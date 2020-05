Ο Δούκας του Κέμπριτζ αποκάλυψε ότι κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος του κατά τις δημόσιες ομιλίες του με ένα πολύ απλό κόλπο. Όπως ανέφερε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από το BBC, όταν δίνει ομιλίες σε διάφορες εκδηλώσεις δεν φορά ποτέ τους φακούς επαφής του, έτσι ώστε να μην μπορεί να δει τους ανθρώπους που βρίσκονται από κάτω και τον παρακολουθούν. Αυτό το βήμα είναι παρόμοιο με τη μέθοδο που ακολουθούσε και ο βασιλιάς Γεώργιος ο 6ος, ο οποίος προσπαθούσε να ξεπεράσει το τραύλισμα, κάτι που είδαμε και στην ταινία "The King’s Speech". Στο ντοκιμαντέρ "Football, Prince William And Our Mental Health" δήλωσε "επειδή δεν μπορούσα να δω τα μάτια του κοινού, δεν αισθανόμουν το βάρος ότι με παρακολουθούν οι πάντες. Σκέφτεσαι συνέχεια ότι θες να πάνε όλα καλά, να μην τα κάνεις μαντάρα. Όταν η όραση μου άρχισε να φθίνει όσο μεγάλωνα και επειδή δεν φορούσα φακούς επαφής όταν εργαζόμουν, όταν έδινα ομιλίες δεν έβλεπα κανένα πρόσωπο. Βοηθάει όταν είναι λίγο θολά τα πρόσωπο γιατί δεν βλέπεις ότι σε βλέπουν. Μπορούσα να δω καλά το χαρτί και να διαβάσω αλλά όχι να δω ποιοι βρίσκονται στην αίθουσα" περιέγραψε.