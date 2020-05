Μπορεί το PlayStation 5 να κυκλοφορεί τη φετινή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά η Sony δεν έχει αποκαλύψει ακόμα την εμφάνιση της κονσόλας. Τις τελευταίες ημέρες το επίσημο site του PS5 έχει ενημερωθεί με ολοκαίνουργιες πληροφορίες και οι φήμες για μεγάλες αποκαλύψεις σχετικά με την κονσόλα φουντώνουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του VentureBeat και του Bloomberg, η Sony έχει προγραμματίσει ειδικό event για το PS5 για τις 3 Ιουνίου. Πρόκειται για ψηφιακό event, στο οποίο η ιαπωνική εταιρία θα παρουσιάσει τα παιχνίδια επόμενης γενιάς του PlayStation 5.

To συγκεκριμένο event θα είναι και η πρώτη φορά που θα υπάρξει ουσιαστική παρουσίαση των δυνατοτήτων του PS5, καθώς μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί μόνο το λογότυπο, το χειριστήριο και οι τεχνικές προδιαγραφές της πολυαναμενόμενης κονσόλας.

Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν να δουν το design του PlayStation 5, με τη Sony να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της.

Scoop with @6d6f636869 - Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3.

Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp