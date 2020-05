Άλλοι 1.015 άνθρωποι προστέθηκαν στον ατέλειωτο κατάλογο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ, πάντως αυτός ο ημερήσιος απολογισμός ήταν ο χαμηλότερος του τελευταίου μήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι νέοι θάνατοι, από την Κυριακή στις 20:30 ως χθες Δευτέρα την ίδια ώρα (03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας) αυξάνουν σε 68.689 το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς στον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τα χίλια από τις αρχές του Απριλίου. Από τα μέσα του περασμένου μήνα, η χώρα παραμένει σ’ ένα «πλατό» από το οποίο δυσκολεύεται να κατέβει.

Εσωτερική έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προβλέπει ότι ο αριθμός των θανάτων ενδέχεται να διπλασιαστεί ως τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με εσωτερική έκθεσή της στην οποία αναφέρθηκαν οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post.

Η έκθεση αυτή προβλέπει 3.000 θανάτους την ημέρα και 200.000 νέα κρούσματα μέχρι την 1η Ιουνίου, την ώρα που ορισμένες πολιτείες αρχίζουν να αίρουν προοδευτικά τα μέτρα περιορισμού που είχαν επιβάλει στους πολίτες τους.

Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στον πλανήτη — σχεδόν 1,2 εκατ. —, πάντως 187.180 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί.