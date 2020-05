Η επιτυχία της Disney στις ταινίες κινουμένων σχεδίων είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη. Τα τελευταία χρόνια η Disney έχει ξεκινήσει την παραγωγή live-action remakes των animated ταινιών της και όπως φαίνεται, το επόμενο στη λίστα είναι το "Ηρακλής - Πέρα από τον μύθο".

Σύμφωνα με το "The Hollywood Reporter", η Disney έχει αναθέσει στους σκηνοθέτες των Avengers, Joe και Anthony Russo την παραγωγή της live-action μεταφοράς της ταινίας που πρωτοκυκλοφόρησε το 1997, με πληροφορίες να αναφέρουν πως στο σενάριο θα συμμετέχει και ο Dave Callaham (The Expendables, Wonder Woman 1984).

Η υπόθεση της ταινίας κινουμένων σχεδίων, "Ηρακλής - Πέρα από τον μύθο", είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο θερμοκέφαλος Άδης κλέβει το μωρό-Ηρακλή από τους γονείς του (Δια-Ήρα) για να μην μπει εμπόδιο στα μελλοντικά του σχέδια καταστροφής του Δία. Τα σχέδια αυτά όμως αποτυγχάνουν στην πορεία καθώς ο νεαρός πια Ηρακλής με την βοήθεια του δασκάλου του Φιλ -από το Φιλοκτήτης- και του αλόγου του Πήγασου, προσπαθεί να σώσει τους θεούς του Ολύμπου από τους Τιτάνες και να αποδείξει ότι είναι πραγματικός ήρωας.

Πέρα από τον Ηρακλή, η Disney φέρεται να έχει στα σκαριά και τα live-action remakes των ταινιών "Χιονάτη και Επτά Νάνοι", "Κρουέλα" (prequel της ταινίας "Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας"), "Πίτερ Παν & Γουέντι", "Άριελ: Η Μικρή Γοργόνα", "Πινόκιο", "Παναγία των Παρισίων" και "Μπάμπι".

Μάλιστα το live-action remake της "Μουλάν" ήταν έτοιμο να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά αναβλήθηκε η πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού.