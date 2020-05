Η Ubisoft αποκάλυψε πλήρως το νέο παιχνίδι Assassin's Creed. Το Assassin's Creed Valhalla αναμένεται να κυκλοφορήσει την εορταστική περίοδο του 2020, κοντά με τις κυκλοφορίες των κονσολών νέας γενιάς. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για PC (μέσω Epic Games Store και Uplay), PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X, ενώ θα προσφέρεται και μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Uplay Plus.

Την ευθύνη της ανάπτυξής του νέου κεφαλαίου του δημοφιλούς franchise έχει η Ubisoft Montreal, η οποία ήταν πίσω από τα Assassin's Creed IV: Black Flag και Assassin's Creed Origins, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία της σειράς.

Πρωταγωνιστής του Assassin's Creed Valhalla είναι ο/η (επιλογή του παίκτη) Eivor, ένας ατρόμητος Viking πολεμιστή που έχει μεγαλώσει με ιστορίες από ένδοξες μάχες.

Οι παίκτες θα μεταφερθούν σε ένα δυναμικό και ανοιχτό κόσμο στη μεσαιωνική Αγγλία του 9ου αιώνα και του Alfred The Great. Η Ubisoft υπόσχεται πως το Valhalla θα είναι μια αυθεντική Βίκινγκ εμπειρία σε έναν δυναμικό και πανέμορφο κόσμο.

Δείτε το πρώτο εκπληκτικό trailer του Assassin's Creed: Valhalla

Το Assassin's Creed Valhalla θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις εκδόσεις. Πέραν της βασικής έκδοσης θα κυκλοφορήσουν ακόμη:

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition: Θα περιλαμβάνει το παιχνίδι και το Season Pass

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition: Θα περιλαμβάνει το παιχνίδι, το Season Pass και το Ultimate Pack, το οποίο δίνει πρόσβαση σε αποκλειστικό customization content: το Berserker Gear Pack, το Berserker Settlement Pack, το Berserker Longship Pack και ένα Set of Runes για βελτίωση όπλων και εξοπλισμού.

Assassin's Creed Collector's Edition: Θα περιλαμβάνει ότι και η Ultimate Edition και ακόμη: μια replica του χαρακτήρα και του Drakkar (ύψος 30 εκατοστά), μια συλλεκτική θήκη, ένα Steelbook με ξεχωριστό artwork, αριθμημένο πιστοποιητικό, ένα αγαλματίδιο του ήρωα ύψους 5 εκατοστών με το γεράκι του, αποκλειστικές λιθογραφίες και επιλεγμένα κομμάτια από το soundtrack του παιχνιδιού.

Η Collector’s Edition θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Ubisoft Store.

Όσοι προχωρήσουν σε προπαραγγελία του νέου Assassin's Creed: Valhalla θα αποκτήσουν μία έξτρα αποστολή, με ονομασία "The Way of the Berserker".