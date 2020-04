Οι σκηνοθέτες, Τζο και Άντονι Ρούσο αποκάλυψαν ποιους υπερήρωες της Marvel θα επέλεγαν για συντροφιά στην αυτοαπομόνωση. Οι αδερφοί Τζο και Άντονι Ρούσο δημιουργοί τεσσάρων ταινιών της Marvel - «Captain America: The Winter Soldier», «Captain America: Civil War», «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame» - ρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NME με ποιους υπερήρωες θα έμεναν στην καραντίνα, εάν τους δινόταν η επιλογή.

Το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία πιθανών συγκατοίκων, από την Captain Marvel (Μπρις Λάρσον) έως τον Thor (Κρις Χέμσγουορθ ) ή ακόμα και τον αδερφό του Loki (Τομ Χίντλστον).

Ο Άντονι Ρούσο θα έμενε στην καραντίνα με έναν υπερήρωα του οποίου το μέλλον στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ήταν κάποτε αβέβαιο, τον Spider-Man. «Νομίζω ότι ο Spider-Man θα ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης για κοινωνική απομόνωση, σωστά;» είπε.

Ο Τζο Ρούσο επέλεξε έναν υπερήρωα που συνδέθηκε με τον Spider-Man σε πρόσφατες ταινίες, τον Iron Man, γνωστό και ως Τόνι Σταρκ. «Θα έμενα με τον Τόνι Σταρκ στην απομόνωση λόγω της τεράστιας ικανότητάς του για εικονική ζωή» είπε ο σκηνοθέτης.

Η προγραμματισμένη συνέχεια της ταινίας του 2019 «Spider-Man: Far From Home» αναβλήθηκε από τον Ιούλιο του 2021 για τον Νοέμβριο.

