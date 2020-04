Στα 52 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Τρόι Σνιντ, γνωστός καλλιτέχνης στην γκόσπελ μουσική που είχε προταθεί και για Grammy.

Ο εκπρόσωπός του είπε ότι ο καλλιτέχνης πέθανε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο στο Τζάκσονβιλ της Φλόρντα. Κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy για το άλμπουμ του 1999 "Higher". Ο Σνιντ έκανε εμφανίσεις στις ΗΠΑ τραγουδώντας γκόσπελ με τη χορωδία Georgia Mass Choir. 'Ηταν εκείνος που βοηθούσε στα άλμπουμ τους και εμφανίστηκε μαζί με τη χορωδία στην ταινία της Γουίτνεϊ Χιούστον και του Ντένζελ Ουάσινγκτον "The Preacher's Wife", το 1996. Βοήθησε να σχηματιστεί το μουσικό σχήμα "Youth For Christ" με μέλη από 12 έως 18 χρονών από την "Georgia Mass Choir". Ήταν παραγωγός στο single τους "The Struggle Is Over" το οποίο βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard στην κατηγορία γκόσπελ το 2006.

Ως σόλο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε επτά άλμπουμ και είχε επιτυχίες με πολλά από τα τραγούδια του Είναι επίσης γνωστό με το ρυθμικό "Hallelujah". Μαζί με τη σύζυγό του Έμιλι ίδρυσαν τη δική τους δισκογραφική Emtro, με την οποία συνεργάστηκαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Alvin Darling & Celebration και ο αιδεσιμώτατος Ρούντολφ ΜακΚίσικ.

Πηγή φωτό: AP