Πριν από λίγες ημέρες το New England Journal of Medicine είχε δημοσιεύσει μελέτη σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός μπορεί να ανιχνευθεί σε χαλκό για τέσσερις ώρες, σε χαρτόνι έως 24 ώρες και σε πλαστικό και ατσάλι έως 72 ώρες. Αλλά είναι βασικό να σημειωθεί ότι ο ιός χάνει την ισχύ του στη διάρκεια της ώρας πάνω σ' αυτές τις επιφάνειες. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ επισημαίνουν τώρα ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει στις χειρουργικές μάσκες έως και μία εβδομάδα, ενώ στα χαρτονομίσματα ζει για μέρες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, "το εντυπωσιακό είναι πως εξακολούθησε να υπάρχει ανιχνεύσιμο επίπεδο μόλυνσης στην εξωτερική επιφάνεια μιας χειρουργικής μάσκας έπειτα από επτά ημέρες. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό, αν φορά κάποιος μάσκα, να μην αγγίζει το εξωτερικό της. Επειδή μπορεί να μολύνει τα χέρια του και αν αγγίξει τα μάτια του, να μεταφέρει τον ιό σε αυτά" επεσήμανε ο επικεφαλής της έρευνας, Malik Peiris, που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, την οποία δημοσίευσε η South China Morning Post, ο κορονοϊός επέζησε λιγότερο από τρεις ώρες σε εκτυπωμένο χαρτί και χαρτομάντηλα, ενώ εξαφανίστηκε τη δεύτερη μέρα από επεξεργασμένο ξύλο και υφάσματα. Επίσης, διήρκεσε μεταξύ τεσσάρων και επτά ημερών σε ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό.

Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών ερευνητών, ο ιός επέζησε σε πλαστικό και ατσάλι μέχρι και για 72 ώρες, ενώ σε γυαλί και χαρτονομίσματα, ο ιός ανιχνεύθηκε και τη δεύτερη ημέρα αλλά είχε εξαφανιστεί μέχρι την τέταρτη. Πάντως, οι ερευνητές του Χονγκ Κονγκ υπογράμμισαν πως ο ιός εξολοθρεύεται με οικιακά απολυμαντικά όπως είναι η χλωρίνη αλλά και με το συχνό πλύσιμο των χεριών.

"Ο SARS-CoV-2 μπορεί να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός σε ευνοϊκό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα ευάλωτος σε βασικές μεθόδους απολύμανσης", επεσήμαναν οι Leo Poon Litman και Malik Peiris.