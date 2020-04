Την προηγούμενη εβδομάδα και σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Χίλαρι Χιθ αφού έδωσε μάχη με τον κορονοϊό όπως επιβεβαίωσε ο βαφτιστήρας της Άλεξ Ουίλιαμς με ανάρτησή του στο facebook: "Χάσαμε την υπέροχη νονά μου Χίλαρι Χιθ από Κορονοϊό την προηγούμενη εβδομάδα. H Χίλαρι είχε πολλές καριέρες ξεκινώντας από τον κινηματογράφο και το θέατρο στα '60s και τα '70s αλλά συνέχισε ως παραγωγός στη δεκαετία του 1990 δημιουργώντας ταινίες με τους Γκάρι Όλντμαν (Nil by Mouth) λαο Χιου Γκραντ και Άλαν Ρίκμαν (An Awfully Big Adventure).

Έγινε πασίγνωστη από τον ρόλο της ως Ιζαμπέλα Λίντον στο κλασικό αριστούργημα της Έμιλι Μπροντέ "Ανεμοδαρμένα Ύψη" στην κινηματογραφική μεταφορά με τους Τίμοθι Ντάλτον και την Άννα Κάλντερ Μάρσαλ (1970) ενώ πριν (1968) είχε πρωταγωνιστήσει στο Witchfinder General, ιστορική ταινία τρόμου. Το 1988 βραβεύτηκε για τον ρόλο της σε τηλεταινία ενώ υπήρξε εγνωσμένου κύρους παραγωγός.

Στα μέσα του '60 πήρε μάστερ από την Οξφόρδη στην ψυχολογία ενώ απέκτησε ειδικότητα και έγινε σύμβουλος σε άτομα με εθισμούς. Εργάστηκε σε κλινικές σε ολόκληρο τον κόσμο και πολλές φορές παρείχε τις υπηρεσίες της δωρεάν.