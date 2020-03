Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Άλαν Μέριλ (Alan Merrill) γνωστός ως συνδημιουργός της μεγάλης επιτυχίας «I Love Rock N Roll» των Joan Jett & the Blackhearts πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού σε ηλικία 69 ετών.

Η κόρη του Λόρα Μέριλ ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του με ανάρτηση στο Facebook.

«Ο κορονοϊός πήρε τον πατέρα μου το πρωί» έγραψε στις 29 Μαρτίου η Λόρα Mέριλ. «Μου έδωσαν δύο λεπτά για να τον αποχαιρετήσω και ύστερα μας έβγαλαν έξω. Φαινόταν ήρεμος και καθώς έφευγα υπήρχε ακόμη μία αχτίδα ελπίδας. Περπάτησα πενήντα τετράγωνα κρατώντας την ελπίδα ζωντανή. Η πόλη που γνωρίζω ήταν έρημη. Ένιωθα ότι ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος σ′ αυτήν και υπό διάφορες έννοιες, ήμουν. Μέχρι να φτάσω στην πόρτα του σπιτιού μου, με ενημέρωσαν ότι είχε φύγει...».

Σύμφωνα με την κόρη ο 69χρονος καλλιτέχνης, αρχηγός των Arrows, που άφησε την τελευταία του πνοή στη Νέα Υόρκη, το προηγούμενο διάστημα ήταν καλά στην υγεία του και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες έκανε live.

Ο Άλαν Μέριλ ηχογράφησε την αρχική εκδοχή του «I Love Rock ‘n’ Roll» με τη μπάντα του Arrows το 1975.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1974 με μέλη τον Τζέικ Χούκερ κιθαρίστα και Πολ Βάρλεϊ στα ντραμς. Γνωστές επιτυχίες τους ήταν τα Touch Too Much και My Last Night With You.

Η επιτυχία οδήγησε τη μπάντα να παρουσιάζει εβδομαδιαία σειρά στο ITV με φιλοξενούμενους μουσικούς όπως οι Marc Bolan, Slade and The Bay City Rollers.

Το 1977 η μπάντα διαλύθηκε και ο Μέριλ ακολούθησε σόλο καριέρα, την οποία συνέχιζε μέχρι που αρρώστησε πριν από λίγες εβδομάδες.

«Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν θεωρείτε ότι θα συμβεί σε εσάς ή στη δυνατή οικογένειά σας. Συμβαίνει. Μείνετε στο σπίτι αν όχι για σας ... για τους άλλους. Για τον πατέρα μου. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικό. Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να τον θρηνήσουμε σωστά με μια κηδεία. Απλώς έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου και δεν θα μπορέσω να αγκαλιάσω κανέναν, επειδή έχω εκτεθεί και χρειάζεται να μείνω σε καραντίνα για δύο εβδομάδες ... μόνη» έγραψε η κόρη του καλλιτέχνη.

Μήνυμα στο twitter για τον θάνατο του Άλαν Μέριλ ανάρτησε και η Τζόαν Τζετ που είχε ερμηνεύσει το τραγούδι το 1982, κάνοντας τεράστια επιτυχία.

«Μόλις έμαθα τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Άλαν Μέριλ» ανέφερε η τραγουδίστρια της ροκ δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter.