Ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Μπλουμ που είχε προσβληθεί από κορονοϊό πέθανε σε ηλικία 69 ετών. Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων είχε παίξει στην ταινία "Crocodile Dundee" και είχε συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως: "NYPD Blue", "The Sopranos", "The West Wing" και "You".

"Με αγάπη και βαριές καρδιές η αποτίει φόρο τιμής στον αγαπημένο φίλο και σπουδαίο καλλιτέχνη Μαρκ Μπλουμ που έφυγε αυτή την εβδομάδα από τη ζωή. Σε ευχαριστούμε Μαρκ για όλα όσα προσέφερες στο θέατρο μας, στο κοινό και τα θέατρα παγκοσμίως. Θα μας λείψεις", έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter η Playwrights Horizons.

"Έφυγε από τη ζωή ένας αξιόλογος άνθρωπος, συμπρωταγωνιστής μου και φίλος, ο Μαρκ Μπλουμ, που υπέκυψε στον κορονοϊό. Είναι πραγματικά τραγικό και η καρδιά μου είναι με εκείνον, με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του. Τον θυμάμαι ως έναν αστείο, ζεστό, αγαπητό άνθρωπο, επαγγελματία όταν κάναμε την ταινία Ψάχνοντας Απεγνωσμένα τη Ζούζαν το 1985. Άλλη μία υπενθύμιση ότι αυτός ο ιός δεν αστειεύεται, δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί ή να προσποιούμαστε ότι δεν θα μας επηρεάσει με κάποιο τρόπο. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να ακολουθούμε τους κανόνες της καραντίνας", έγραψε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Μαντόνα.