Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι περιορίζει τις εξαγωγές προστατευτικών μασκών και άλλου εξοπλισμού προστασίας, για να διασφαλίσει τη δική της τροφοδοσία απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού.

«Υιοθετήσαμε σήμερα ένα σύστημα αδειοδότησης εξαγωγών για το ιατρικό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι γι΄αυτές τις εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δίνεται άδεια από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε βίντεο στο Twitter.

