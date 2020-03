Την απαγόρευση των Αρχών για μαζικές συναθροίσεις με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού αψήφησαν οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές στο Παρίσι, που συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας είχε κλείσει από νωρίς σήμερα, με την αστυνομία να κάνει ελέγχους σε τσάντες και σακίδια λόγω της ανησυχίας ότι οι διαδηλωτές θα επιδίωκαν να επιστρέψουν στο Σανζ Ελιζέ.

Αν και η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγορεύονταν οι συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων, εκατοντάδες διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ιατρικές μάσκες, πραγματοποίησαν πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Αργότερα το απόγευμα η ένταση αναζωπυρώθηκε.Σύμφωνα με μια πηγή της αστυνομίας, ο αριθμός των διαδηλωτών ανερχόταν σε περίπου 400.

Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το πλήθος και συγκρούστηκαν με διαδηλωτές.

Η Αστυνομία έγραψε σε ανάρτηση στο twitter: "Οι δυνάμεις ασφαλείας απωθούν μια μερίδα αποφασισμένων διαδηλωτών που επιχειρούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς μια κατεύθυνση που δεν έχει δηλωθεί", προσθέτοντας ότι 25 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Massive anti-government protests in #Paris continue leaving some 2,000 people injured at the demonstrations.

According to French Mediapart website, 11 people were killed, five lost their hands due to use of grenades and 23 have lost their eyesight. pic.twitter.com/YpdtbPR8uf