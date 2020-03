Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση του πενταώροφου ξενοδοχείου Xinjia στην πόλη Κουανγκτσόου (πρώην Καντόνα) της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Από τους 71 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο ξενοδοχείο τη στιγμή της κατάρρευσης, 42 απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια, εκ των οποίων τέσσερις νεκροί και πέντε σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο.

Νωρίτερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως 48 άνθρωποι διασώθηκαν από τους 67 που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

🇨🇳 #Update Rescue of the collapsed #COVID19 medical observation hotel in #Quanzhou, China is undergoing. More trapped people to be found.

🇨🇳 #更新 #泉州 坍塌的 #新冠肺炎 区级隔离酒店 #救援 仍在进行,更多被埋人员已被发现。 pic.twitter.com/pNHCCHtYhv