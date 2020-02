Πέθανε το τελευταίο παιδί-σταρ του βωβού κινηματογράφου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ηλικία 101 ετών έφυγε από τη ζωή η τελευταία σταρ της εποχής του βωβού κινηματογράφου, γνωστή ως "Μπέιμπι Πέγκι".

Σύμφωνα με τους New York Times, λάμβανε περίπου 1,7 εκατ. επιστολές τον χρόνο από θαυμαστές ενώ εμφανίστηκε στο συνέδριο των Δημοκρατικών το 1924 μαζί με τον Ρούζβελτ. Ωστόσο, παρά την τεράστια επιτυχία της, οι γονείς της Τζακ και Μάριαν Μοντγκόμερι ασκούσαν έλεγχο στα οικονομικά της. Έτσι την ανάγκαζαν να εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα έως και οκτώ ώρες τη μέρα. Δεν πήγαινε σχολείο και δεν της επιτρεπόταν να παίζει με άλλα παιδιά. Οι περισσότερες από τις 150 ταινίες της καταστράφηκαν σε μία πυρκαγιά στα στούντιο της Century Film Company το 1926.

Αφού δεν υπήρχαν κασκαντέρ ή σωσίες αναγκαζόταν η ίδια να κάνει τις επικίνδυνες σκηνές. Σε μία ταινία έμεινε τόση ώρα κάτω από το νερό οπότε λιποθύμησε ενώ σε άλλη την πέταξαν από την καρότσα φορτηγού και σε μία άλλη την έδεσαν σε μια κατσίκα. Στην ταινία "The Darling of New York", αναγκάστηκε να βγει μέσα από ένα φλεγόμενο κτίριο όταν το τεχνικό συνεργείο έλουσε το οικοδόμημα με κηροζίνη. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter κέρδιζε περίπου 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο, αλλά τα λεφτά τα διαχειρίζονταν οι γονείς της. Σε συνέντευξή της είχε αναφέρει: "Είχαμε σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς προτού γίνω 3 ετών. Μετά αγοράσαμε στο Λόρελ Κάνιον, μετά είχαμε αυτοκίνητο 30.000 δολαρίων... Αλλά πίστευαν ότι το Χόλιγουντ ήταν για πάντα"

Η καριέρα της τελείωσε το 1925 όταν ο πατέρας της που ήταν κασκαντέρ για καουμπόηδες, μάλωσε με τ το κινηματογραφικό στούντιο που ακύρωσε το πρόσφατο συμβόλαιό της αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων. Συγγενής έκλεψε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Μετά το τέλος της κινηματογραφικής καριέρας έδινε θεατρικές παραστάσεις κερδίζοντας 300 δολάρια τη μέρα, αν και μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929 έχασε την περιουσία των 4 εκατ. δολαρίων με αποτέλεσμα η οικογένειά της να πουλήσει το σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς και να μετακομίσει στου Γουαϊόμινγκ.

Επέστρεψε στο Χόλιγουντ κερδίζοντας περίπου 3 δολάρια τη μέρα το 1932-1938. Μετά πήγε σχολείο και είχε συμμαθητές την Τζούντι Γκάρλαντ και τον Μίκεϊ Ρούνεϊ που ήταν και οι ίδιοι παιδιά σταρ εκείνη την εποχή. Κλέφτηκε με τον σύντροφό της Γκόρντον Άιρες το 1938 αλλά χώρισαν δέκα χρόνια μετά και στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Μπομπ Κάρι το 1954 και μετακόμισαν στο Μεξικό.Ο Κάρι πέθανε το 2001. Είχε έναν γιο τον Μαρκ και την εγγονή της Στέφανι.

Πηγή: Daily Mail, Variety