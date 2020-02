Επίσης ρεπόρτερ του Reuters είπε ότι είδε 20 καμηλιέρηδες να χτυπούν τα ζώα και να τα βάζουν στη σειρά καθώς κάποια από αυτά αναζητούσαν τροφή στην άκρη του δρόμου όπως διέσχιζαν την πόλη.

Thousands of camels pour out of Tripoli after attack on Libyan port pic.twitter.com/dBLw372j8r