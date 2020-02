Σίγουρα έχει συμβεί σε όλους. Πριν καλά – καλά προλάβει να ανάψει πράσινο να κορνάρει κάποιος από τα οχήματα που βρίσκονται πιο πίσω. Ή καμία φορά να ακουστεί η κόρνα πριν καν σβήσει το κόκκινο.

Στην Μουμπάι το πρόβλημα είναι, προφανώς, πιο έντονο, καθώς η αστυνομία αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα για να βάλει τέλος στο κορνάρισμα. Και με ένα βίντεο στο twitter εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε σε ορισμένα φανάρια της πόλης έχουν εγκατασταθεί ειδικά μηχανήματα που μετρούν τα ντεσιμπέλ. Όταν ο ήχος από τα κορναρίσματα ξεπεράσει τις 85 μονάδες, τότε η αντίστροφη μέτρηση για να ανάψει το πράσινο μηδενίζει και ξεκινάει από την αρχή.

«Μπορείς ελεύθερα να κορνάρεις αν δεν σε πειράζει να περιμένεις», καταλήγει το βίντεο της αστυνομίας στο Μουμπάι.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH