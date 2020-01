Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά σε ένα κτίριο 25 ορόφων στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα, μάλιστα, με την πυροσβεστικό τμήμα της πόλης κάτοικοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν από το κτίριο για να σωθούν, όπως αναφέρει δημοσίευμα στους Los Angeles Times.

Δεν είναι ξεκάθαρο έως αυτήν την ώρα πόσοι άνθρωποι πήδηξαν από το κτίριο.

Βίντεο που έχουν «ανέβει» στα social media δείχνουν φλόγες στο εσωτερικό του κτιρίου και πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από ένα μπαλκόνι.

#BREAKING NEWS: Desperate residents leap from burning 25-story apartment building in Los Angeles #California after a huge fire broke out. pic.twitter.com/b42k7bLBCA — News flash (@BRNewsFlash) January 29, 2020

The fire department has received reports of people jumping from the sixth floor. https://t.co/30ZSt6PrMW (Video: @TheRoyalMadame) pic.twitter.com/ewnqOt7qWl — NBC Los Angeles (@NBCLA) January 29, 2020