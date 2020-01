Πέθανε σταρ των Monty Python Terry Jones - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πέθανε ο σταρ των Monty Python, Terry Jones, σε ηλικία 77 ετών, όπως γνωστοποίησε ο ατζέντης του.

Οι Monty Python, γνωστοί και ως The Pythons, είναι το όνομα της ομάδας παραγωγής της τηλεοπτικής σειράς «Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Monty Python», μιας κωμωδίας που άρχισε να εκπέμπεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1969, αλλά και μιας σειράς εκπομπών, κινηματογραφικών έργων, ηχογραφήσεων και θεατρικών παραγωγών από το 1969 έως το 1989. Τα μέλη της ομάδας των Monty Python είναι οι Γκράχαμ Τσάπμαν, Έρικ Άιντλ, Τέρι Γκίλιαμ, Τέρι Τζόουνς, Τζον Κλιζ και Μάικλ Πέιλιν.

Από τα πιο σημαντικά έργα τους είναι:

«Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντυ Πάιθον» κωμωδία σε τηλεοπτική σειρά η οποία παράχθηκε και παρουσιάστηκε στο BBC της Μεγάλης Βρετανίας από το 1969 με 45 επεισόδια μέχρι το 1974.

Το «And Now for Something Completely Different» (1971), κινηματογραφική ταινία με σκετς από την τηλεοπτική σειρά.

Το «Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης» (Monty Python and the Holy Grail) (1975) σατιρική κινηματογραφική ταινία για τον μύθο του Βασιλιά Αρθούρου.

Το «Ένας Προφήτης... Μα τι Προφήτης!» (Monty Python's Life of Brian) (1979), μια κινηματογραφική σάτιρα με την ιστορία ενός νεαρού Εβραίου που θεωρήθηκε μεσσίας.

Το «Monty Python Live at the Hollywood Bowl» (1982), η ταινία από μια ζωντανή παρουσίασή τους, στην οποία έπαιξαν μερικά από τα πιο ωραία κωμικά τους σκετς.

Το «Μόντι Πάιθονς, το νόημα της ζωής» (1983), μια κινηματογραφική συλλογή από σκετς για το νόημα της ζωής, με αρκετό μαύρο χιούμορ.