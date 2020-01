Περίπου 50 tweets δημοσιεύθηκαν αργά το απόγευμα, πολλά από αυτά με ρατσιστικό περιεχόμενο και κακόγουστες παρατηρήσεις.

Ορισμένες αναρτήσεις έκαναν αναφορά στο Chuckling Squad, μια ομάδα χάκερ που είναι γνωστή για την «αδυναμία» που έχει στο να παραβιάζει τους λογαριασμούς των διασημοτήτων.

Η 49χρονη τραγουδίστρια -η οποία βρίσκεται για τρεις εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσαρτ με το τραγούδι της «All I Want for Christmas Is You», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994- σχολίασε μέσω του Twitter το χακάρισμα του λογαριασμού της γράφοντας: «Παίρνω έναν υπνάκο και αυτό συμβαίνει;».