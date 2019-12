Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα πιο τα κεντρικά σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το RT ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του από τα πυρά και άλλοι δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι πυροβολισμοί έπεφταν «βροχή», όπως ακούγεται στα βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media και πολλοί αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις της ασφαλείας βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Έως τώρα οι πληροφορίες για το περιστατικό είναι συγκεχυμένες με τα επίσημα χείλη να παραμένουν κλειστά και να επιβεβαιώνουν μόνο ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» και πως δύο αστυνομικοί είναι σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα, όμως, με το RT ένας αστυνομικός έχει χάσει τη ζωή του από τα πυρά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «τρομοκρατική ενέργεια».

First moments after #MoscowShooting near FSB HQ that reportedly left 3 dead

