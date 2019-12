Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να «μετατρέπεται» σε καρέκλα για να κάτσει η έγκυος σύζυγός του.

Το βίντεο «ανέβηκε» στη σελίδα του rt στο twitter και δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά οι χρήστες των social media σχολίαζαν το γεγονός ότι κανείς από όλους όσοι βρίσκονταν εκεί δεν σηκώθηκε για να παραχωρήσει τη θέση του με αποτέλεσμα ο σύζυγος να «υποχρεωθεί» να «κάνει» την καρέκλα για τη γυναίκα του.

Loving husband becomes a chair for his pregnant wife pic.twitter.com/rjlmFI1RQy