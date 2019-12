Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο αξιωματούχους και πηγές των δυνάμεων επιβολής του νόμου, τόνισε πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι δύο δράστες του περιστατικού, ένας αστυνομικός και τρεις πολίτες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως λίγο μετά τις 12:30, τοπική ώρα, σφοδροί πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο σε μια περιοχή όπου η αστυνομία έφτασε, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα. Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή των δυνάμεων επιβολής του νόμου περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα».

Νωρίτερα, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Χάντσον ανέφερε «ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σήμερα στο Τζέρσεϊ Σίτι».

Ο δήμαρχος της πόλης Στίβεν Φούλοπ έκανε λόγο σε μέσα ενημέρωσης για «αρκετούς νεκρούς» στο συμβάν.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους άνδρες και τις γυναίκες του αστυνομικού τμήματος του Τζέρσεϊ Σίτι, ιδιαίτερα στους αστυνομικούς που πυροβολήθηκαν σε αυτήν την αντιπαράθεση», τόνισε στο Twitter ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Νιου Τζέρσει Φιλ Μέρφεϊ

DEVELOPING: More than one officer has been shot in Jersey City, CBS New York reports. Police are looking for two shooters - a man and a woman, according to the station https://t.co/Z6mRZysQFh pic.twitter.com/1TdHThLV9y