Η τραγουδίστρια των Roxette, Marie Fredriksson πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Η Σουηδέζα σταρ της ποπ μουσικής, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Δευτέρας έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια.

Τα τραγούδια It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart και The Look ήταν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.