Ο νεαρός αθλητής ξεκίνησε από την Αλμπέρτα στην ομιχλώδη Μπανγκόκ αναζητώντας τη θεραπεία που θα του ξαναδώσει την ικανότητα να περπατήσει. Νοσηλεύτηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο για αποκατάσταση τραυμάτων στη σπονδυλική στήλη και νευρολογικών στο Κάλγκαρι. ΑΠέκτησε φιλία με τον πρώην χειρουργό Ρίτσι Γκιλ που παρέλυσε έπειτα από ατύχημα με ιστιοσανίδα στη Χαβάη και ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να ακολουθήσει την ίδια θεραπεία με αυτόν. Στο διαδίκτυο έχει στηθεί σελίδα οικονομικής ενίσχυσης του νεαρού αθλητή ώστε να καλυφθεί η πολυδάπανη θεραπεία του. Ελπίζει πως την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει με τον πατέρα του σπίτι για να βρεθεί με την υπόλοιπη οικογένειά του.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες πήρε εξιτήριο και κατάφερε να επισκεφθεί την εμπορική περιοχή αλλά και ένα ζωολογικό κήπο στην Μπανγκόκ.

Ryan Straschnitzki is doing well. Standing with knees straight. pic.twitter.com/qG8bSGs3uI