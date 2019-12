Θρήνος στην καλλιτεχνική ζωή της Κορέας καθώς βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 27 χρονών ο ηθοποιός Τσα Ιν Χα. Το πτώμα του βρέθηκε στο σπίτι του και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι μάνατζέρ του.

Σε μια ανακοίνωση από το πρακτορείο του αναφέρεται ότι είναι όλοι συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο χαμό του, δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του. Μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, πάντως έρχεται να σοκάρει την κοινωνία της Κορέας, μία εβδομάδα μετά την αυτοκτονία της σταρ της K-pop Γκου Χάρα στα 28 της χρόνια.

Η εταιρεία που τον εκπροσωπούσε στην ανακοίνωσή της ζητεί να μην διαρρέονται εικασίες σχετικά με την αιτία του αιφνίδιου χαμού του σταρ ώστε να μην πληγώνεται η οικογένειά του που είναι ήδη βυθισμένη στο πένθος. Η κηδεία θα γίνει σε ιδιωτική τελετή.

Στην τελευταία ανάρτησή του στο Instagram, μια ημέρα πριν από τον θάνατό του, ο Τσα προειδοποιούσε τους θαυμαστές του: "Προσέξτε όλοι".

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2017 μ την ταινία "You, Deep Inside Of Me". Εμφανιζόταν ως γκρουπ με τους Κιμ Γιουν Σέο, Γιουν Γεονγκ Χγιουκ, Εουν Χάε Σεόνγκ και Τζι Γκέον Γου. Είχε πρωταγωνιστήσει σε δύο δραματικές τηλεοπτικές σειρές και τελευταία είχε συμμετοχή στο νέο δράμα του MBC "Love With Flaws".