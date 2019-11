Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στο Μπάκιγχαμ λόγω ενός ύποπτου αυτοκινήτου, που είναι εγκαταλελειμμένο κοντά στις πύλες των Ανακτόρων.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και τους δρόμους γύρω από το σημείο.

#BREAKING: reports of a suspicious vehicle with potentially explosive devices inside has been reported near Buckingham palace, The Mall in #London.

The area has been evacuated by the police. pic.twitter.com/s6WcpnP7Ug